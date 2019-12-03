أخبار مصر | بعد إحالته للتحقيق.. عبدالله رشدي: الله يعلم أن حب الأزهر يجري في دمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إحالته للتحقيق.. عبدالله رشدي: الله يعلم أن حب الأزهر يجري في دمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ عبدالله رشدي، إمام وخطيب مسجد الإمام علي بن أبي طالب التابع لمديرية أوقاف القاهرة، إنه لا يتحدث باسم الأزهر إلا إذا طلب منه، موضحا أن هاشتاج الأزهر_قادم الذي يختتم به منشوراته معناه أي مستمرٌ في التقدم على طريق أداء رسالتِه، فالأزهر بيت الإنسانيةِ جمعاء ومؤسسةٌ وطنية راسخةٌ، ومدرسةٌ دينيةٌ حافلِةٌ، صدرت العلم إلى العالمِ كلِّه، لولا أن الله قيضه لفقد المسلمون الكثيرَ من علومهم، كفاه فخرًا أن شكل الوعيَ الدينيَّ للأمةِ المصرية زهاء عشرة قرونٍ، ولذا خرج مجتمعُنا مسالمًا بطبعِه متمسكًا بثوابتِ دينِه والله يعلم أنَّ حبَّ الأزهرِ جارٍ في دمي ومُنْجَدِلٌ في طينتي.

وأضاف رشدي في تصريحات له حول توقف برنامجه على قناة المحور: حصل تواصل بيني وبين إدارة القناة قبل تقديم البرنامج ورحبوا بي وأشادوا، وقالوا إن القناة لا مشكلة لديها فيما أقدمه مادمتُ ملتزمًا بمعايير الإعلام المنضبط، ولما انتهى العمل أيضًا تواصلتُ مع إدارة قناة المحور وأثنوا على البرنامج وطريقةِ إدارتِه لكنهم اعتذروا عن الإكمال نظرًا لظروف تخصهم لا علاقةَ لي بها.

كان الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، قرر أمس الاثنين، إحالة المذكرة المرفوعة إليه من الشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون محافظة القاهرة والوجه البحري بشأن ما نسب إلى الشيخ عبد الله رشدي إمام مسجد علي بن أبي طالب بمصر الجديدة، من مخالفات، للتحقيق بديوان عام الوزارة.