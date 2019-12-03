أخبار مصر | اليوم.. جمعية التقدم تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. جمعية التقدم تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بالشراكة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، اليوم، مؤتمرا توعويا موسعا بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمقر المجلس العربي للطفولة والتنمية بمدينة نصر.

تقام احتفالية هذا العام، تحت رعاية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بشعار "المستقبل متاح للجميع"، ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ مفهوم الإتاحة بمختلف مجالاتها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتتضمن عرض لجهود الشركاء في المجتمع المدني في مجال الإعاقة من محافظات مصر المختلفة؛ وتكريم الهيئات الشريكة والرائدة في توفير سبل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع المصري وعرض انجازات المجلس العربي للطفولة والتنمية وجمعية التقدم في توفير أطر مختلفة من الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

ومن المقرر أن يفتتح أعمال الاحتفالية الدكتورة مها هلالي مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية، لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد والدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، والدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة وهبة هجرس عضو مجلس النواب والدكتورة نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي ومدير برنامج تكافل وكرامة ؛ كما يشارك في الاحتفالية أكثر من 150 من ممثلي المؤسسات المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة حكوميا وأهليا.