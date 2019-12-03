مصر | سقوط "ابن القنصل".. عاطل تخصص في تسفير الشباب بـ"تأشيرات مزورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط "ابن القنصل".. عاطل تخصص في تسفير الشباب بـ"تأشيرات مزورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق وقطاع الأمن الوطني، مفادها قيام بعض المواطنين بالسفر إلى بعض الدول العربية "بغرض العمل" بموجب تأشيرات مزورة.

وأكدت التحريات المُكثفة والميدانية لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية ) إذ قام المذكور بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها في تسفير بعض المواطنين المصريين إلى دول الخليج العربي، بموجب تأشيرات دخول صادرة من أحد مكاتب إلحاق العمالة بالخارج بالقاهرة.



وأضافت التحريات لجوء المتحرى عنه إلى إنشاء (شركة بدون ترخيص – كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة) واتخذ من مقرها مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وقيامه بإنشاء صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بأسماء مختلفة وأعلن من خلالها عن توافر تأشيرات دخول منسوبة للعديد من الدول العربية (خلافًا للحقيقة) وذلك بقصد تحقيق استفادة مادية غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر شركته وعثر بحوزته على ما يلي:

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خاتم كاوتشك لشعار الدولة المقلد.

عدد ( 140 ) شهادة تطعيم حجعمرة – خالية البيانات (مزورين بالكامل ).

عدد ( 36 ) إستمارة 33 – خالية البيانات ( مزورين بالكامل ).

عدد ( 41 ) جواز سفر مصري بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه.

مجموعة من صور تأشيرات دخول ( تجارية – عائلية – زيارة ) لإحدى الدول العربية.

مجموعه من صور مستندات خاصة براغبى السفر.

مطبوعات دعائية بإسم الشركة ولافته بأسم الشركة وأكلاشيه بإسم الشركة.

عدد ( 2 ) جهاز لاب توب، وعدد ( 4 ) هواتف محمولة.



وبفحص الإجهزة الإلكترونية المضبوطة فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين احتوائهم على ملفات وصور للعديد من المستندات المضبوطة.



وبمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط إعترف بنشاطه الإجرامي وحيازته للمضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.