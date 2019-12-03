مصر | النيابة تعاين موقع تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين موقع تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة السلام الجزئية، لموقع اصطدام سيارتين، لمعاينة الحادث أعلى الطريق الدائري القادم من محور سعد الشاذلي والمتجه إلى نفق السلام، كما أمرت النيابة بنقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما أمرت بحجز أحد السائقين المتسببين في الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا من الخدمات المعينة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الدائري القادم من محور سعد الشاذلي والمتجه إلى نفق السلام؛ وتم الدفع بالاوناش المرورية لرفع حطام الحادث وتنظيم حركة السير.