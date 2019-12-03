مصر | "وش إجرام".. ضبط هارب من المؤبد وبحوزته بندقية آلية وذخائر بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وش إجرام".. ضبط هارب من المؤبد وبحوزته بندقية آلية وذخائر بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبمواجهته اعترف بالحكم القضائي الصادر ضده وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة من ضبط محكوم عليه هارب (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة - مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد فى جناية سرقة بالإكراه، وكذا مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة ) وبحوزته (بندقية آليه عيار 7،62×39مم وبخزينتها عدد 5 طلقات نارية من ذات العيار).