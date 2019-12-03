مصر | حبس تاجري مخدرات لترويجهما الحشيش والهيروين بالمرج

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قررت نيابة المرج الجزئية، حبس تاجري مخدرات لترويجهما مخدر الحشيش والهيروين على عملائهما بالمنطقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 60 جرام هيروين وحشيش و98 قرصا مخدرا واقتادتهم رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.