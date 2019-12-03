مصر | "بداية كشف أثري".. تنقيب عامل وأبنائه يقودون لـ كنز في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بداية كشف أثري".. تنقيب عامل وأبنائه يقودون لـ كنز في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبرفقته نجليه ("سائق - عامل")، وبحوزتهم (2 وعاء من الجرانيت الأسود - 1 مطحن من الحجر الجيري "ترجع للعصر اليونانى الروماني") وعُثر بالمنزل على حفر (بعمق 2،5 متر تنتهي بسرداب وبنهايته 2 سرداب آخرين) كما تبين وجود شواهد أثرية ثابتة أسفل الحفر عبارة عن "بقايا مباني ترجع للعصر اليونانى الروماني".

وبالتنسيق مع مفتشي آثار المنطقة أفادوا بوجود بداية كشف أثري وأن القطع المضبوطة أثرية، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالقيام بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار (قسم شرطة السياحة بسوهاج) بالتنسيق مع فرع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص (عامل "له معلومات جنائية" - مُقيم بناحية الضياع بدائرة مركز شرطة المراغة) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار فيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

