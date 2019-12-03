مصر | "البندقية جنب الجثة".. مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النيران بالعاشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البندقية جنب الجثة".. مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النيران بالعاشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافرت معلومات لدى أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام ومديريات أمن (الشرقية – الإسماعيلية – القليوبية) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة القصاصين بالإسماعيلية - سبق اتهامه في قضية "مخدرات") بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، متخذًا من منطقة الظهير الصحراوي بمدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية مدعومة بقوات الأمن المركزي بمكان تواجده، وحال وصول القوات بادر العنصر المذكور بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته القوات بالمثل، ونتج عن ذلك مصرع العنصر المذكور وضبط بحوزته ( بندقيـة آليـة - 2 خزينـة - 40 طلقة لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

