مصر | خلال شهر.. إصدار وتجديد 188 ألف جواز سفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال شهر.. إصدار وتجديد 188 ألف جواز سفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية التي من شأنها التسهيل على جمهور المواطنين للحصول على الخدمات المقدمة لهم، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته ويكفل سهولة الحصول عليها، وكذا فحص كافة الشكاوى الواردة والعمل على دراسة أسبابها الرئيسية للوقوف على أوجه القصور المختلفة والعمل على تلافيها.

حيث جاءت أبرز جهود الإدارة خلال شهر نوفمبر الماضي على النحو التالي:



إصدار وتجديد (188386) جواز سفر.

إصدار (51357) شهادة تحركات.

إصدار (2745) إذن سفر.

أعمال (52591) تأشيرات الدخول والإقامات بأنواعها.

كما أسفرت جهود الإدارة عن فحص (62) شكوى واتخاذ اللازم حيالها.



وأكدت الوزارة على استمرار إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

