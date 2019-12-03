مصر | أمن الجيزة يضبط 65 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يضبط 65 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخرى.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم عن رفع 121 مخالفة اشغالات طريق، وضبط 3 تجار مخدرات، 4 قطع أسلحة، 65 هارب من تنفيذ أحكام قضائية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.

