مصر | 5 قضايا تهريب.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 قضايا تهريب.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع– هواتف محمولة وإكسسوارات خاصة بها- ساعات يد- سجاد- نظارات رؤية ثلاثية الأبعاد- أجهزة راوتر خاصة بالإتصال بالإنترنت) بلغت إجمالي القيمة والتعويض (2،494،420) إثنان مليون وأربعمائة أربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وعشرون جنيهًا.



في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصري بإجمالي مبالغ مضبوطة 15،000 خمسة عشر ألف جنيه.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (40) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين، عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية).

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في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1080) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (1) قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (223) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (7) قضايا هجرة غير شرعية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

