مصر | ضبط 276 جهاز استقبال بث فضائي محظور تداوله داخل محل بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 276 جهاز استقبال بث فضائي محظور تداوله داخل محل بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة من ضبط أحد الأشخاص (مدير محل كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) لحيازته أجهزة استقبال بث فضائي محظور تداولها وبيعها بالأسواق بالمخالفة لأحكام القانون.

وضُبط داخل المحل (276 جهاز استقبال بث فضائي مزودة بتطبيقات لفك شفرات القنوات الفضائية الخاصة بدون تصريح من الجهات المختصة- 276 ريموت كنترول- 4 إريال هوائي للاستقبال والاتصال بشبكة الإنترنت- جهاز راوتر- فلاشة ميموري مُحمل عليها شفرات وبرامج وتطبيقات لإعادة بث القنوات المشفرة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

