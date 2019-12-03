مصر | خلال يوم.. تحرير 200 مخالفة مرورية وإزالة 402 حالة إشغالات طريق بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال يوم.. تحرير 200 مخالفة مرورية وإزالة 402 حالة إشغالات طريق بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم عن تحرير 200 مخالفة مرورية، وإزالة 402 مخالفة إشغالات طريق.

وبالعرض على اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

