مصر | "قامتا بمغافلته".. سيدتان تسرقان مبلغا ماليا من مواطن في الجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قامتا بمغافلته".. سيدتان تسرقان مبلغا ماليا من مواطن في الجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين (مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي)، بقيام سيدتين بمغافلته وسرقة (مبلغ مالي) حال تواجده بشارع الأزهر بدائرة القسم. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدتين "لهما معلومات جنائية"- مقيمتان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأضافا بقيامهما بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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