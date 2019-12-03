مصر | "مكافحة المخدرات" تضبط 8 تجار "كيف" لغسلهم 25 مليون جنيه

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجوءهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (25 مليون جنيه) تقريبًا.