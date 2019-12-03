شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: انتهاء مراجعات اتفاقية مقر «المدن والحكومات المحلية الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، انتهاء الجهات والوزارات المصرية المعنية استكمال المراجعات الخاصة باتفاقية مقر منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية واستضافة مصر رسمياً لمقر المنظمة عن إقليم شمال أفريقيا بالقاهرة، ووضع الاتفاقية موضع التنفيذ كما وعدت الدولة المصرية، بما سيسمح بأن يكون المقر منصة وآلية للتجمع الأفريقي وللحوار بين المدن، بالتعاون مع محافظة القاهرة التي قدمت جهدا كبيراً لوضع المقر المقترح في أفضل صوره، والذي اختير موقعه بحي النزهة.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة والانخراط بفاعلية في صياغة وتطوير آليات العمل الأفريقي المشترك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٩.

وقال «شعراوي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن وزارة التنمية المحلية تلقت رسمياً ما يفيد موافقة وزارة الخارجية على القيام بالتوقيع على اتفاقية المقر، ما سيضع الاتفاق قريباً في موضع التنفيذ قبيل نهاية العام الحالي.

وأكد وزير التنمية المحلية أن هذا المقر سيكون مركزاً أساسياً لتأهيل الكوادر الأفريقية ونقطة إشعاع في العمل الأفريقي المشترك لبحث تحديات المدن وغيرها من الملفات المهمة ونقطة تواصل لتبادل الخبرات مع مصر وشركائها الدوليين من أجل خدمة أشقائنا الأفارقة.

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وأوضح الوزير أنه مما لا شك فيه أن مقر المنظمة بالقاهرة سيتيح الفرصة لانطلاقة جديدة للدور المصري على الصعيد القاري والدولي، حيث نتطلع إلى أن يصبح مركزاً أساسياً للنشاط وتأهيل للكوادر الأفريقية ونقطة إشعاع في العمل الأفريقي المشترك لتدارس تحديات المدن وغيرها من الملفات الهامة.

وأعرب الوزير عن تطلعه لأن يكون مكتب إقليم الشمال نقطة تواصل لتبادل الخبرات مع مصر وشركائها الدوليين من أجل خدمة أشقائنا الأفارقة، كما ستكون له أهمية سياسية من حيث وضع مصر ودورها الريادي في أفريقيا وأيضا سيكون للقاهرة دور رئيسي في إقرار اللغة العربية كأحد اللغات الرسمية للمنظمة.

وأضاف أن المقر سيتيح لمصر فرصة عقد اجتماعات للمنظمة، خاصة بعد إعلان القاهرة عن عقد النسخة الثانية من مؤتمر «المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة» العام المقبل، بعد نجاح نسخته الأولى التي عقدت في الفترة من 18-21 يونيو الماضي بالقاهرة.

وأكد شعراوى استعداد مصر لنقل تجاربها وخبراتها الفنية في عدد من المجالات الحيوية والمهمة وتكثيف الدورات والمنح التدريبية المختلفة للأشقاء الأفارقة، مشيراً إلى ما بدأته وزارة التنمية المحلية منذ أيام قليلة من إطلاق البرنامج التدريبى للكوادر المحلية الأفريقية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لعدد 30 من الكوادر من ١٩ دولة أفريقية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية منذ توليه المسؤولية أعطى دفعة كبيرة لدور مصر القوي بالقارة الأفريقية، خاصة مع الرئاسة المصرية للاتحاد خلال 2019، في ظل ثقة كبيرة من الأشقاء الأفارقة في قدرة مصر على الإسهام بفاعلية في عملية التنمية للمدن والأقاليم الأفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة «المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية» تأسست في عام 2005 كمظلة للعمل المشترك للإدارة المحلية، ويتمثل الهدف الرئيسي للمنظمة في تعزيز تطبيق اللامركزية في أفريقيا، وتقديم الدعم للإدارة المحلية لتقوية دورها، وتعزيز تبادل الخبرات وتقديم أفضل التجارب الدولية بين الإدارات المحلية في أفريقيا وفي دول العالم.