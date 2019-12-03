شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الكهرباء تعني التنمية والحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، أنه تم إنفاق أكثر من 615 مليار جنيه لمضاعفة حجم إنتاج الكهرباء في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال الرئيس السيسي- في مداخلة له- خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط: «إن الدولة صرفت هذه الأموال التي تعنى أكثر من نصف تريليون جنيه في قطاع واحد من قطاعات الدولة حتى تصبح خدمة الكهرباء والحصول عليها أفضل مما كنا عليه، وأكرر ذلك حتى يعلم به الشعب المصري، والإنتاج من طاقة الكهرباء كان 25 ألف ميجاوات وقمنا بزيادة عليهم 28 ألف ميجاوات، وهذا يعني أن أكثر من الكمية الموجودة ضاعفناها خلال السنوات الخمس الماضية».

وأضاف السيسي: «إن ما تم إنتاجه في حجم الكهرباء خلال السنوات الـ5 الماضية يعادل أو يفوق ما تم إنتاجه خلال 50 أو 60 سنة، وأنا أوضح هذا الحديث للمصريين لأنهم من قاموا بذلك في 5 سنوات وتمت مضاعفة حجم الكهرباء الموجودة في مصر، والكهرباء تعني التنمية والحياة».