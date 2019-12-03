شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح فندق «شتيجنبرجر اللسان» بمدينة رأس البر دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس فندق «شتيجنبرجر» اللسان بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

وقام بإزاحة الستار كل من المهندس عادل والي، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والأستاذ هشام سعيد، مدير عام الفندق.

جاء ذلك في إطار افتتاح عدد من المشروعات اليوم بالمحافظة والتي يشهدها الرئيس السيسي.