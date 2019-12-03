شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «مصر بينا وباستقرارنا نقدر نعمل كتير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن البناء العشوائي تكلفته كبيرة على الدولة، نظراً لتكلفة إصلاحه المضاعفة.

وأكمل في حديثه، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في دمياط: «الدولة أنفقت 1.3 مليار جنيه لمعالجة البناء العشوائي في مجال الكهرباء، ونحن نلاحق البناء العشوائي وتصويب الأخطاء الناجمة عنه سواء في الماء أو الغاز أو الكهرباء» .

وقال السيسي: «نشاهد ما يحدث حولنا عندما يتحرك الناس قادرين على هد بلادهم، مصر بينا وباستقرارنا نقدر نعمل كتير، والناس هنا تقول هو في حاجة عندك في بلدك، لا والله زي الفل، أنا مش ببص على دلوقتي أنا ببص لدلوقتي ولبكرة لأولادنا»، وأكد أن الدولة تتحرك بشكل أكثر من رائع في المشروعات التي تقوم بتنفيذها.