شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «اللي بيحصل دلوقتي حلم حلمته من زمان أوي.. هي الناس بطلت تحلم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عاتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهالي دمياط، بسبب مدينة الأثاث الجديدة، قائلاً: «لما مدينة الأثاث اتعملت كنت بحلم أننا ندخل عالمية الأثاث مش محلية الأثاث».
وقال في افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية هناك، منذ قليل: «إيه يا أهل يادمياط، معندكمش حلم، هي الناس بطلت تحلم.. أنا بتكلم جد، وتجري على حلمها، إيه ده أنا بتكلم عن كل المصريين».
وأكمل السيسي: «اللي بيحصل دلوقتي في كل حتة كان حلم حلمته من زمان أوي، العشوائيات كان حلم وأنا صغير من 30 أو 40 سنة إنه لا يمكن يكون في ناس في الشارع كده، ولما بقيت في المكان ده جريت على حلمي وحققته، هنا الناس لازم تجري على حلمها تسأل، المفروض نصحى 5.30 وعلى 12 تكون اشتغلت 6 ساعات».
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