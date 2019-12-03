شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح مشروع الإسكان المتوسط بمدينة دمياط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، عبر تقنية (الفيديو كونفرس) مشروع الإسكان المتوسط بدار مصر بمدينة دمياط الجديدة، والذي يتضمن 194 عمارة سكنية. وقام بإزاحة الستار كل من المهندس محمد السيد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمقدم محمد أسامة عبدالقادر المشرف على المشروع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يفتتح مشروع الإسكان المتوسط بمدينة دمياط الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.