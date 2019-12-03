شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر قائمة "الإندبندنت" للزيارة فى 2020.. وتنصح بتفقد المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان " من مصر إلى باكستان.. هذا هو المكان الذي يوصي الخبراء بالسفر إليه في العام المقبل"، قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه ذلك الوقت من السنة يقوم الخبراء بوضع قوائم المتعلقة بأفضل الأماكن التي ينبغى زيارتها فى العام الجديد، وتصدرت مصر القائمة.

وقالت الصحيفة إن الخبراء يعتقدون أنه ينبغى زيارة مصر العام المقبل، لاسيما مع استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ وزيادة عدد السائحين، حيث زار 11 مليون شخص البلاد العام الماضي ، وفقاً للأرقام الرسمية.

وأوضحت الصحيفة أن مصر تستعد للعودة في عام 2020 ، حسبما تقول شركة أبيركرومبي آند كنت السياحية.

وأوصت الصحيفة بزيارة المتحف المصري الكبير بالقاهرة ، والمقرر افتتاحه أخيرًا في العام المقبل: "ليكون أكبر متحف أثري في العالم ، ستعرض مساحة المعرض هذه مجموعة واسعة من الاكتشافات المصرية القديمة - 30 ألف منها لم يتم عرضها أبدًا للجمهور".

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وجاءت باكستان فى المركز الثانى، تلتها ميلووكي فى الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الثالثة.

أما المرتبة الرابعة، فاحتلتها كوبنهاجن فى الدنمارك، وتلتها فى المرتبة الخامسة كينت فى المملكة المتحدة.

وجاءت التشاد فى المركز السادس ثم بيرو فى المركز السابع، بعدها مقاطعة سيتشوان فى الصين فى المركز الثامن، ثم أبردين فى اسكتلندا فى المركز التاسع، ونيو إنجلاند فى الولايات المتحدة فى المرتبة العاشرة.