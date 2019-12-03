بدء فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية فى دمياط بحضور الرئيس السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية فى محافظة دمياط بقراءة القرآن الكريم، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى مقر افتتاح عددا من المشروعات القومية الكبرى فى محافظة دمياط. وتعتبر مدينة دمياط للأثاث، أحد سلاسل المدن الجديدة المتخصصة فى إحدى الصناعات الاستراتيجية، وتضم مئات المصانع والورش المجهزة وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة. كما تتضمن الافتتاحات مشاريع فى الإسكان ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط، وفندق اللسان أول فندق من طراز الخمس نجوم بمنطقة الدلتا.

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