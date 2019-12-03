شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: نقلة نوعية بإنشاء المحطات.. ورصد 22 مليار جنيه لتحسين الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنجازات مشروعات الكهرباء فى محافظة دمياط، مشيرا إلى النقلة النوعية الذى شهدتها الشبكة القومية للكهرباء، والتى وصلت جودتها إلى 99.7 %.

وكشف وزير الكهرباء خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية فى دمياط اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس السيسي، عن إنشاء مركز تحكم مركزى فى العاصمة الإدارية لربط محطات مصر كافة، مؤكدا اختيار مصر لتصبح راعية التطوير الكهربائى على مستوى قارة افريقيا.

وأكد "شاكر" رصد 22 مليار جنيه لتحسين شبكات التوزيع، فضلا عن رصد 1.7 مليار جنيه لتحويل الشبكات الهوائية فى المناطق السكنية إلى كابلات كهربائية، مشيرا إلى النقلة النوعية فى توفير عدد من محطات الكهرباء حيث تم تنفيذ 48 محطة كهربائية.

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واستعرض وزير الكهرباء التطور الكبير فى خدمة تقديم الكهرباء، مبينا أن مصر تحتل المركز 77 فى مؤشر الحصول على الكهرباء، متابعا: "22 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات فى مجال الكهرباء خلال عامين"، ولم يتم تخفيف الأحمال منذ 2015، مبينا إدخال طاقات فى شبكة الكهرباء خلال الفترة من 2015 حتى الآن بلغت 28 ألف ميجا وات، معلقًا: "هذا الرقم غير مسبوق".

وقال شاكر، سيصل مقدار ما تم توفيره من تكلفة الوقود بعد دخول المحطات كافة فى الخدمة إلى 16 مليار جنيه، كاشفًا عن رفض عرض صينى لإنتاج 10 ملايين عداد لوجود شركات مصرية لإنتاج العدادات بدرجة عالية من الكفاءة".