شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكافئ 648 من رجال الشرطة لجهودهم فى تحقيق رسالة الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 648 من رجال الشرطة بمديريات أمن "القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، الإسكندرية ، الغربية، الشرقية ، المنوفية ، الإسماعيلية، بورسعيد، الدقهلية، الفيوم، سوهاج، أسيوط، أسوان، جنوب سيناء، وقطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزى، قطاع السجون، والإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، الإدارة العامة لأمن الموانى، الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، الإدارة العامة لرعاية الأحداث، الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة"، نظراً لجهودهم وتميزهم فى آداء عملهم، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال شهر نوفمبر 2019.

جاء ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن وإستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.