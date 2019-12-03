شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكافئ 648 من رجال الشرطة لجهودهم فى تحقيق رسالة الأمن والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن وإستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يكافئ 648 من رجال الشرطة لجهودهم فى تحقيق رسالة الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.