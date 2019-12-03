شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يفتتح محطة محولات مدينة الأثاث وكهرباء غرب دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة كهرباء غرب دمياط عبر تقنية الفيديو كونفراس، كما افتتح محطة محولات مدينة الأثاث. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العدادات الذكية ومسبوقة الدفع ستقضى على مشاكل القراءات والتحصيل، متابعا:"لدينا قدرة لإدارة التشغيل بكفاءة عالية وعدم ضعف الكهرباء، فيه 30 مليون مشترك ومفيش حد فى العالم يستطيع توفير حجم هذه العدادات وتغيرها فى عامين أو ثلاثة".

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