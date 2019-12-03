شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. أسعار المنتجات الغذائية الريفية لـ29 سلعة بوزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح وزارة الزراعة 29 سلعة غذائية من منتجات الريف المصرى، بتخفيضات تصل إلى 30% من خلال منافذ وزارة الزراعة، التى يتم بيعها فى المتحف الزراعى على هامش معرض زهور الخريف. الخليج 365 ينشر فى السطور التالية أسعار هذه السلع.

الخليج 365 ينشر فى السطور التالية أسعار هذه السلع. السمن الجاموسى كيلو 100جنيه السمن البقرى كيلو 85 جنيها زبدة جاموسى كيلو 95 جنيها زبدة بقرى كيلو 90جنيها طحينة كيلو 45 جنيها بلح الوادى الجديد الكيلو 30 جنيها زيت زيتون لتر 85 جنيهاً زيت زيتون نصف لتر 45 جنيها مربى 1 كيلو 30 جنيها عسل غذاء ملكات النحل 1 كيلو 20 جنيها عسل صمغ النحل 1 كيلو 20جنيها عسل الجينسينج 1 كيلو 20 جنيها عسل طلع النخل 1كيلو 10 جنيهات عسل البرسيم 1 كيلو 30 جنيها Advertisements عسل برسيم الحجازى 1 كيلو 35 جنيها عسل حبوب اللقاح 1 كيلو 10 جنيهات عسل الموالح 1 كيلو 35 جنيها عسل الموالح الصيفية 1 كيلو 50 جنيها عسل البردقوش 1كيلو 50 جنيها عسل حبة البركة 1 كيلو 50 جنيها عسل الجبلى المصرى1 كيلو 50 جنيها عسل الزهور الجبلية1 كيلو 60 جنيها عسل الصحراوى 1 كيلو 110 جنيهات عسل نحل خام 1 كيلو 85 جنيها عسل السدر اليمنى 1كيلو 200 جنيه. عسل الموز 1 كيلو 60 جنيها عسل رويال علاجى 1 كيلو 60 جنيها عسل أسود 1 كيلو 20 جنيها سمك أحمر 1كيلو 40 جنيها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. أسعار المنتجات الغذائية الريفية لـ29 سلعة بوزارة الزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.