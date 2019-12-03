شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى من دمياط: أنفقنا 615 مليار جنيه لتحسين خدمة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أن الدولة صرفت 615 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء، مشيرا إلى أهمية توضيح الأمور للمواطن، حتى لا يتعرض للتشكيك.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية فى دمياط اليوم الثلاثاء: "إن الكمية التى أنتجتها مصر من الكهرباء خلال 60 عاما، استطاعت أن تنتجها خلال 5 سنوات فقط، بزيادة قدرها 28 ألف ميجا وات".

وأضاف الرئيس: "انتم يا مصريين اللى عملتوا الكلام ده فى خمس سنين تم مضاعفة حجم الكهرباء فى مصر والكهرباء معناها تنمية وحياة، ومفيش حاجة بتتعمل إلا بتخطيط كبير ومتابعة"، لافتا إلى أن مصر أصبحت جسرًا لنقل الكهرباء.

وحذر الرئيس السيسي من البناء العشوائى قائلا: "3 مليار لمعالجة النمو العشوائى تحت أبراج الضغط العالى، وتصويب البناء العشوائى تكلفته على الدولة تفوق التخطيط المحكم، موجها حديثه للمخالفين: "انت مش عارف أنت بتعمل إيه فيك وفى أولادك وفى الدولة".