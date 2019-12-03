شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: استقبلنا 7.4 مليون شكوى.. وعلى تليفونى الشخصى 1300 شكوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، إن جهاز الشكاوى بالوزارة تلقى 7.4 مليون شكوى، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر 2016، حتى 17 نوفمبر الماضى، مضيفًا: "عندنا شكاوى كثيرة، وأنا تلقيت على تليفونى الشخصى 1300 شكوى".

وأشار وزير الكهرباء، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى محافظة دمياط، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أنه جارى دراسة 2219 شكوى الآن.