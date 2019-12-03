فيديو.. شاهد تعلم رجال الشرطة لغة الإشارة باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وحرصت وزارة الداخلية، خلال السنوات الماضية، على إقامة دورات لضباط حقوق الإنسان بأقسام الشرطة، وشرطة النجدة، لتعلم لغة الإشارة من خلال عدد من المدربين والمتخصصين فى ذلك المجال، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد النوعى للصم وضعاف السمع، بقصد تعلم كيفية التعامل مع بلاغات واستغاثات الصم والبكم وضعاف السمع باعتبارهم جزءا أصيلا من المجتمع يستحق أن يتلقى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية دون عناء. Advertisements

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