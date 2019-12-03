شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ50 شابا وفتاة بـ4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية، بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال والجمعيات الخيرية، حفل زفاف جماعى لـ50 شابا وفتاة، من الأسر الأكثر احتياجا من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى وزيادة أواصر التواصل الاجتماعى.

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وأقيم الحفل، بحضور أكثر من 1000 مدعو من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى قائد القوات البحرية ومحافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، وعدد من الشخصيات العامة، وتضمن تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين.

ووجه قائد المنطقة الشمالية العسكرية، الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدنى التى ساهمت فى حفل الزفاف، فيما أعرب الحضور عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم دائم للمجتمع المدنى والمساهمة فى التخفيف على الشباب المقبل على الزواج.