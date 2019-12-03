شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العربيه للطاقة الذرية: إطلاق الاستراتجية النووية 2030 خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ضو مصباح رئيس قسم البحوث العلميه بالهيئة العربية للطاقة الذرية، أن الهيئة بصدد الانتهاء من إعداد الاستراتيجيه العربية للاستخدام السلمى للطاقة النووية، وإصدارها رسميا خلال الأسبوعين القادمين.

وأضاف مصباح، خلال المنتدى العربى الـ 5 حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقه النووية، أن أهم محاور استراتجية الطاقة النووية 2030 بناء قدرات بشرية نووية، وعمل برامج نووية عربية مشتركة، لتخفيف الأعباء وخفض التكاليف الخاصة بالإنشاءات.

وأشار مصباح، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قفزة كبيرة فى الطاقة النووية بالدول العربية، ومساعدتها فى التوسع فى إنشاء محطات نووية.