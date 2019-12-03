شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العربيه للطاقة الذرية: إطلاق الاستراتجية النووية 2030 خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مصباح، خلال المنتدى العربى الـ 5 حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقه النووية، أن أهم محاور استراتجية الطاقة النووية 2030 بناء قدرات بشرية نووية، وعمل برامج نووية عربية مشتركة، لتخفيف الأعباء وخفض التكاليف الخاصة بالإنشاءات.
وأشار مصباح، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قفزة كبيرة فى الطاقة النووية بالدول العربية، ومساعدتها فى التوسع فى إنشاء محطات نووية.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العربيه للطاقة الذرية: إطلاق الاستراتجية النووية 2030 خلال أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.