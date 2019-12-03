التعليم: نسعى لتحقيق جودة نظام تعليمى يوافق النظم العالمية

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وشددت الوزارة على أن خطة الوزارة لدعم ذوى الإعاقة هى إتاحة فرص تعليمية عالية فى جودتها مع إتاحة غرف مصادر للدمج فى المدارس وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية، وتحقيق جودة النظام التعليمى بما يوافق النظم العالمية وتطوير المناهج والمواد الدراسية ودعم وتطوير الأنشطة، موضحة أن طلاب ذوى الإعاقة لا يعرفون المستحيل فبعضهم فاز ببطولات دولية ومحلية.
وأوضحت الوزارة أن خطة الوزارة للعام الدراسى الحالى دخول 30 فصل الخدمة بمدارس ذوى الإعاقة وتوفير أعضاء هيئة التدريس التى تحتاجهم مدارس التربية وذوى الإعاقة، إضافة إلى تدريب معلمى التربية الخاصة والتربية الفكرية والأخصائيين على التعامل مع ذوى الإعاقات البسيطة، موضحة أن تم توقيع برتوكول تعاون مع جامعة عين شمس لتدريب قرابة 6 آلاف معلم من العاملين بمدارس ذوى الإعاقة.
وأكدت الوزارة أنه تم اعتماد قرار وزارى منظم لامتحانات ذوى الإعاقة تضمن وضع مواصفات محددة لكل فئة تناسب مع حجم الإعاقة بحيث لا تكون المواصفة موحدة فتسهيلا على الطلبة تم اعتماد قرار وزارى مطبق منذ 2017، حدد مواصفات الامتحان لكل فئة.
وقالت مصادر مسئولة، إن الوزارة تنظم بطولات كثيرة لأصحاب الإعاقة يشارك فيها عشرات الطلاب من المدارس المختلفة، كما أن هناك خطة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب فى مدارس التربية الخاصة.
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