شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: محمية الزرانيق تنظم حملة للتوعية البيئية فى مدارس شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة البيئة، من خلال محمية الزرانيق حملة مكبرة للتوعية البيئية بعدد من مدارس محافظة شمال سيناء للتأكيد على أهمية دور الفرد فى حماية البيئة والتنوع البيولوجى لتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت الوزارة فى بيان، أن هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالعمل على نشر المفاهيم البيئية بالتعليم العام، حيث تهدف الحملة إلى إرساء المفاهيم البيئية لدى الطلاب والتعريف بدور التنوع البيولوجى وأهميته، كذلك دور المحميات الطبيعية فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والحياة البرية علاوة على التوعية بأخطار استخدام البلاستيك على الكائنات الحية وقيمة الحفاظ على الموارد الطبيعية مع مناقشة سبل المشاركة المجتمعية فى حماية البيئة وتنمية روح العمل الجماعى بين الأفراد فى حل المشكلات البيئية.

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وتستهدف الحملة مدرستين أسبوعيا من مراحل التعليم المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمحافظة.