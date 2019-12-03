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الأحد.. ندوة لنقابة المهندسين بالدقهلية لمناقشة مقترح لتطوير مدينة دكرنس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الدقهلية، برئاسة المهندس رضا الشافعى، رئيس النقابة الفرعية بالمحافظة، يوم الأحد المقبل، ندوة حول مقترح مشروع التنمية المستدامة لتطوير مدينة دكرنس، بعنوان "مشروع دكرنس الجديدة"، بمقر كلية الهندسة بجامعة المنصورة.

 

وأشارت النقابة، فى بيان، إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الندوة طرح توصيات بالنتائج لتقديمها لمجلس الوزراء، كخطة استراتيجية ببرنامج زمنى لتحقيق التنمية المستدامة لمركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، موضحة أن مشروع دكرنس الجديدة، تم طرحه من قبل المهندس أحمد السنجيدى بالتعاون مع النقابة الفرعية، بهدف تطوير وتنمية مركز ومدينة دكرنس.

 

ووجهت النقابة دعوة لوزير التنمية المحلية، ومحافظ الدقهلية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل وزارة الشباب بالمحافظة لحضور الندوة.

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