شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لمعلمى مدارس النيل على أحدث طرق التدريس والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، المسؤولة عن إدارة مدارس النيل المصرية، بالتعاون مع دار ألفا البريطانية تدريبًا للمعلمين بالمدارس، فى إطار حرص مدارس النيل المصرية على رفع كفاءة التنمية المهنية وتنمية قدرات المعلمين وتوسيع مداركهم ليكونوا قادرين على استخدام أحدث طرق التدريس والاستراتيجيات والتكنولوجيا.

وقال الدكتور حسن فارس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للإدارة التعليمية أننا نحرص دومًا على دعم وتدريب المعلمين وتقديم مواد ومصادر تعليمية تتناسب مع أفضل التطبيقات وفق المعايير الدولية؛ حيث إننا نتطلع إلى أن تكون مدارس النيل المصرية من بين مؤسسات التعليم التى تقدم نموذجًا تعليميًا جديدًا متميزًا عالى الجودة على المستوى القومي والإقليمى يقوم على المشاركة مع أولياء الأمور والمجتمع فى إدارته وتحقيق أهدافه، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا و تعادل الشهادات الدولية.

من جانبه، قال المدير التنفيذى لمجموعة ألفا البريطانية إياد دراوشة، سعداء بانتهاء برامج تدريب المعلمين لمدارس النيل بناءًا على اتفاقية التعاون الموقعة مع مؤسسة مصر التعليمية والتي تأتي ضمن رؤية وخطة الوزارة 2030 لتمكين المعلم مواكبة التحول الرقمي في التعليم لنؤكد على ما نحرص عليه دومًا وفق استراتيجيتنا فى مجموعة ألفا البريطانية من دعم وتدريب المعلمين وتقديم مواد ومصادر تعليمية تتناسب مع أفضل التطبيقات وفق المعايير الدولية.

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وأضاف السيد إياد دراوشة، إن هذا البرنامج التدريبي يحقق مستويات متقدمة من الجودة للعملية التعليمية، الذى نطمح أن تكون مخرجاته لخدمة وتطوير تعليم أجيالنا ومجتمعاتنا القادمة مما يؤدى إلى زيادة الانتاجية المجتمعية من خلال إمداد سوق العمل بجيل يمتلك المعرفة والمهارة بما يؤدى إلى زيادة معدلات التوظيف الفعال فى مصر والمنطقة، وستعمل دار ألفا البريطانية بالتعاون مع مدارس النيل لمراجعة مُخرجات التدريب وأثرها على النتاجات التعليمية لطلبتها كمقدمة لإطلاق برنامجها التدريبى القادم.

يذكر أن مجموعة ألفا البريطانية تُعنى بعمليات النشر وتطوير المناهج في مجال المقررات الدراسية لمواد تعليم اللغة الإنجليزية، الرياضيات والعلوم وتٌقدم العديد من ورش العمل من خلال دورات تدريبية مٌتخصصة للكوادر التعليمية التي تُركز على البكالوريا الأمريكية والدولية والمناهج الدراسية الوطنية في جميع أنحاء العالم والتى تعمل على تمكين المُعلمين ورفع كفائتهم المهنية.

ونجحت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية خلال عامين فى افتتاح 9 مدارس جديدة هى (مدرسة النيل في السادات بالمنوفية، دمياط الجديدة، أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أسيوط الجديدة، الأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة، الشروق، الشيخ زايد في الجيزة).