شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يرأس وفد مصر بالاجتماع الإقليمى الإفريقى لمنظمة العمل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفد مصر الثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" اليوم الثلاثاء، للمشاركة فى الاجتماع الإقليمى الإفريقى الـ 14 لمنظمة العمل الدولية فى ابيدجان عاصمة كوت ديفوار، ضمن 54 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الدولية والحكومية والأهلية، لمناقشة تقرير المدير العام للمنظمة غاى رايدر، المعنون بالمضى قدما بالعدالة الاجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل في أفريقيا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إنه من المقرر أن يلقى وزير القوى العاملة كلمة جلال الاجتماعات التى تستمر أربع أيام، يتناول فيها تعليقا على تقرير المدير العام، كما يستعرض ما حققته مصر من تقدم ونهضة تنموية كبيرة فى مختلف المجالات، فضلا عما تحقق من نتائج اقتصادية بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية فى ظل القيادة السياسية المتمثلة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكشف المتحدث الرسمى، عن أنه من المقرر أن تعقد في نهاية فترة ظهر اليوم لجنة مناقشة رئاسية ، ويشرفها رؤساء الدول والحكومات المدعوين من الإقليم للمشاركة فى نقاش حول موضوع "مستقبل العمل الذى نصبو إليه من أجل أفريقيا" وهو الموضوع الرئيسي لتقرير المدير العام للمنظمة.

وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماعات، مراجعة التقدم الذي حققته البلدان الإفريقية خلال السنوات الأربعة الماضية فيما يتعلق بتنفيذ أجندة العمل اللائق على ضوء أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقى 2063، وستتم هذه المراجعة استناداً لإعلان أديس أبابا لعام 2015 والتقرير الأخير لمدير عام منظمة العمل الدولية.

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وأشار إلى أنه نظرا للمستوى غير المسبوق الذى وصلت إليه معدلات البطالة ونقص فرص العمل خاصة أمام الشباب الأفريقي، وتفاقم انعدام المساواة في الحصول على الضمان الاجتماعى الأساسى، فإن تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية أمام المؤتمر سيكون بمثابة توصيات سياسية لا غنى عنها لتحقيق معدلات نمو تشمل الجميع، ولتحقيق تقدم اجتماعى فى إفريقيا، ومن المقرر أن تخرج الاجتماعات بخطة عمل للقارة الأفريقية للسنوات العشرة القادمة.

كما سيتم عقد أربع جلسات عامة مواضيعية على شكل مناقشات فى ندوات ثلاثية، وسيلى المناقشات جولات من الأسئلة والأجوبة بين أعضاء الندوات والمشاركين فى الاجتماع، وستكون مواضيع الجلسات العامة: معايير العمل الدولية، والحوار الاجتماعى، والمساواة بين الجنسين تحقيقا لبرنامج العمل اللائق، وأهداف التنموية المستدامة، وجعل العمل اللائق حقيقة واقعة لشباب أفريقيا ، والمهارات والسبل التكنولوجية والإنتاجية لتحقيق مستقبل عمل أكثر إشراقا فى إفريقيا، وتحميل الاقتصاد الريفى وغير المنظم من أجل تحقيق العمل اللائق.

ومن المزمع أيضا إجراء نقاش حول تعزيز وتطبيق إعلان المبادئ الثلاثى بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية فى أفريقيا ،بعد غد الخميس.

ويذكر أن منظمة العمل الدولية تعقد اجتماعا بأحد الاقاليم الأربعة: أسيا ، والباسيفيك ، وأفريقيا ، وأوروبا، والأمريكتين بصة دورية كل أربع سنوات، لمناقشة أنشطة المنظمة بالإقليم المعنى وأهم القضايا المتعلقة بالعمل فيه ويعتبر صورة مصغرة من مؤتمر العمل الدولى تمثل فيه كل دولة من دول الإقليم بعضوين حكوميين وعضو من أصحاب الأعمال وعضو من العمال، بالإضافة إلى المستشارين، كما يحضره ممثلى القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من بلدان المنطقة.