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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تعديلات بلائحة نقابة المعلمين والان مع تفاصيل الخبر
وتضمنت التعديلات، تحديد لاختصاصات رؤساء اللجان النقابية، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وتحصيل اشتراكات النقابة من الادارات التعليمية، لصالح النقابة العامة، بالإضافة إلى موارد صندوق النقابة "رسوم القيد، الاشتراكات السنوية"، بالإضافة إلى منح الجمعية العمومية للنقابة حق رفع قيمة الاشتراك السنوى طبقا لأحكام قانون النقابة.
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