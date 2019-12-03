شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تعديلات بلائحة نقابة المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها رقم 271، الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء، قرار وزير التربية والتعليم، رقم 131 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 565 لسنة 1999، بشأن اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية. وتضمنت التعديلات، تحديد لاختصاصات رؤساء اللجان النقابية، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وتحصيل اشتراكات النقابة من الادارات التعليمية، لصالح النقابة العامة، بالإضافة إلى موارد صندوق النقابة "رسوم القيد، الاشتراكات السنوية"، بالإضافة إلى منح الجمعية العمومية للنقابة حق رفع قيمة الاشتراك السنوى طبقا لأحكام قانون النقابة. Advertisements



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