شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن قبول 3557 طالب بجامعة الطفل 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أسماء الطلاب المسجلين ببرنامج جامعه الطفل للدورة الخامسة 2019/2020، التى تم الإعلان عنها فى يوليو الماضى، وبلغ إجمالى الأطفال المقبولين 3557 تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 10 سنوات من مختلف محافظات الجمهورية فى 39 جامعة مصرية حكومية، خاصة ومركز بحثى، بعد انضمام 6 جامعات ومراكز بحثية هم جامعة مطروح، وجامعة الاقصر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمركز القومى للبحوث، ومركز البحوث الفلكية، وجامعة بدر.

وأوضح صقر بحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن الدورة الخامسة لبرنامج جامعة الطفل هو استكمال لما حققة من نجاح، وهو البرنامج الذى ترعاه وتموله أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بحوالى 15 مليون جنية مصرى؛ وبلغ إجمالى عدد الطلاب المستفيدين الملتحقين بالبرنامج 16,000 طالب حتى الآن من جميع أنحاء الجمهورية، فى إطار دور الأكاديمية فى نشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم واكتشاف ودعم الموهوبين ورعايتهم علميًا فى مراحل مبكرة (ماقبل التعليم الجامعى).

من جانبها صرحت الدكتورة جينا الفقى، منسق برنامج جامعة الطفل بأن جميع المناهج والأنشطة العلمية الخاصة بجامعة الطفل مراجعة من جانب خبراء المناهج الدراسية لضمان اتساقها مع المناهج الدراسية لضمان الجودة العلمية، موضحة أنه تم وضع معايير التسجيل هذا العام أن يتم إغلاق باب التقدم تلقائى عند إكتمال العدد المطلوب على الموقع الإلكترونى الرسمى للأكاديمية.