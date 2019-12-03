شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يهنئ ذوى الإعاقة بيومهم العالمى ويؤكد: لديهم إرادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، طلاب الجامعة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإعاقة، مؤكدا أن جامعة القاهرة تولى اهتماما بالغا بملف الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وتقدم لهم كل الرعاية والاهتمام، باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدى ما يدفعهم للعمل، وحققت الجامعة طفرة كبيرة فى حقوقهم.

وأضاف الخشت فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن جامعة القاهرة اتخذت العديد من الخطوات فى سبيل دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، إذ تقرر أنه من حق الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الالتحاق بأى كلية طالما أن ظروفهم الخاصة لا تتعارض معها، والتمثيل باتحاد طلاب الجامعة، وامتحانهم بالدور الأول وتوفير جميع التسهيلات لهم.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أطلقت مبادرة لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، والتى تضمنت العديد من الفعاليات منها قيام كلية العلاج الطبيعى بعمل دورة تدريبية فى تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، كما تعمل الجامعة على استقبال لجنة من إدارة التجنيد ممثلة فى منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة لتقديم خدمة إنهاء المواقف التجنيدية لطلبة جامعة القاهرة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

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واستطرد الدكتور محمد عثمان الخشت، أن جامعة القاهرة وجهت أيضا مجلس اتحاد الطلاب الجديد بالجامعة بوضع مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة فى مقدمة أولويات عملهم من حيث ابتكار أفكار تعمل على توفير بيئة آمنة لهم داخل الجامعة، ونفس الأمر بالنسبة لطلاب متلازمة داون، حيث تقرر إلغاء مصطلح " البلة المنغولى" من جميع المقررات الدراسية بالجامعة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم انشاء وحدة متميزة لذوى الاحتياجات الخاصة تقوم على هذا الملف الخاص نظرا لأهميته وتتولى عملية تسهيل العملية التعليمية للطلاب من ذوى الإعاقة.