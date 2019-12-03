شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صلوات الجنازة على «ضحايا سور الكنيسة» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمركز القوصية، صباح الثلاثاء، صلوات الجنازة على جدة وحفيديها، ضحايا انهيار سور الكنيسة الأثرية بدير القديس أبوفانا المتوحد بالصحراء الغربية بمركز ملوي جنوب المنيا.

شارك في الصلوات الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس آفا فيني، والأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق.

Advertisements

كما شارك في التجنيز عدد من الآباء كهنة إبراشتي ملوي والقوصية ومن رهبان الدير المحرق ودير القديس آفا فيني، إلى جانب عدد من المواطنين الأقباط.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا، الأحد، من العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانهيار حائط داخل دير أبوفانا بمركز ملوى خلال قداس الأحد، ووجود حالات وفاة ومصابين.

بانتقال قوات الأمن تبين انهيار جدار بالكنيسة الأثرية بدير أبوفانا، ما أسفر عن مصرع طفلين أحدهما يدعي توماس شنودة زكريا، 4 سنوات، وشقيقه كاراس شنودة زكريا 7 سنوات، مقيم بمركز القوصية التابع إدارياً لمحافظة أسيوط، وسميرة صبحي حنا، 65 سنة، جدتهما.

كما أصيب كل من نوال ثابت إسحاق، 40 عاما، بدون عمل، مقيمه بمركز القوصية، مصابة بكدمات شديدة وسحجات متفرقة بالجسم باليد والظهر، مريم شفيق خليل، 55 عاما، مقيمه بمركز القوصية بأسيوط، مصابة بكسر بالساق اليسري واشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة، نادية إسكندر فرج الله، 50 عاما، مقيمه بمركز القوصية، مصابة بكدمات شديدة بالجسم، مريم شنودة عياد، 6 سنوات، مقيمة بالقوصية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.