شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأربعاء دافئ على معظم الأنحاء.. والقاهرة 23 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، أن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «15- 23»، الإسكندرية «15- 23»، قنا «13- 24»، الأقصر «12- 24»، أسوان «14- 25».