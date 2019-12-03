شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «أكثر من نصف تريليون جنيه تكلفة الحصول على خدمة كهرباء جيدة في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة تعمل على شرح تفاصيل المشروعات للمصريين بشكل مفصل ليكونوا على دراية بكل شيء.

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وقال السيسي، أثناء افتتاحه عددا من المشروعات في دمياط، عقب انتهاء كلمة وزير الكهرباء، محمد شاكر: «احنا بنقول الكلام ده لكل مواطن في مصر ولأي مصري ممكن حدد يشككه ويقوله إن الأمور مش ماشية تمام»، وأضاف: «أكثر من نصف تريليون جنيه تكلفة الحصول على خدمة كهرباء جيدة في مصر خلال الـ5 سنوات الماضية».

وأكمل السيسي: «انتوا يا مصريين مش انا ولا الحكومة انتوا السبب في ضعف زيادة إنتاج الكهرباء، انتوا السبب يا مصريين في التنمية والحياة».

وتابع: «لا يوجد شيء يعمل إلا بتخطيط ومتابعة تنفيذ جيدة جداً، فمصر تسعى لأن تكون جسرا لنقل الكهرباء والمشروعات تتم من خلال التخطيط الدقيق وبكفاءة عالية».