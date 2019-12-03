شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يقرر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. وللاطلاع على نص القرار:

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