شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 24 طن منتجات ألبان فاسدة بالمدفن الصحي بأبوزعبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعدمت مديرية الصحة في القليوبية 24 طن منتجات ألبان عبارة عن 13 صنفا بقرار من النيابة العامة بالقناطر الخيرية، وتمت إجراءات التخلص من المضبوطات بالمدفن الصحي في أبوزعبل بتعليمات من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وإشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالمحافظة.
كان مكتب مراقبة الأغذية بالقناطر الخيرية قد تمكن من ضبط كمية من الألبان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت إعدام المضبوطات، فقامت لجنة من الصحة والشرطة بتنفيذ قرار النيابة وإعدام المضبوطات بالطرق الصحية داخل المدفن الصحي.
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