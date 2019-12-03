شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موسم الصيد بـ«بحيرة البردويل» في 26 ديسمبر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أمجد الراعية، مدير عام بحيرة البردويل، إن موسم الصيد في البحيرة سينتهي في يوم 26 ديسمبر الجاري.

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وأكد «الراعية» خلال الاجتماع التنفيذي المصغر، الذي عقد برئاسته وبحضور الدكتور أشرف الدكر عميد كلية الاستزراع السمكي بجامعة العريش، ورؤساء الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، أن الإغلاق لمنع الصيد في المسطح المائي للبحيرة لتكاثر الأسماك خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن عدد مراكب الصيد العاملة ببحيرة البردويل يبلغ 1228 مركبًا موزعة على 3 مراسٍ، فمرسي غزيوان به 700 مركب، ومرسي التلول به 375 مركبا، ومرسي قرية النصر به 178 مركبا.. لافتًا إلى أنه يعمل بكل مركب من هذه المراكب ما بين صيادين و3 صيادين، وأن عدد الصيادين يبلغ نحو 3000 صياد، ونحو 1000 من الخدمات المعاونة لهم.

قال «الراعية» إن البحيرة تعد من أهم أوجه التنمية بمحافظة شمال سيناء، حيث إن بها مصنعين أحدهما للثلج، والآخر للفوم، ويعدان من أبرز المشروعات الخدمية على شاطئ البحيرة، وذلك لخدمة الإنتاج وتغطية الأسواق المحلية.. مشيرا إلى أن البحيرة تنتج أفخم وأفضل أنواع الأسماك على مستوي العالم، وذلك لنظافتها وعدم تلوثها بمياه الصرف سواء الزراعي أو الصناعي، حيث إن أسماك بحيرة البردويل لها سمعة عالمية مثل الدنيس والبوري والقروص والجمبري والكابوريا.