شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث على التوالي.. طوابير لأصحاب المعاشات بـ«دسوق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعاني المئات من اصحاب المعاشات بمركز ومدينة دسوق من سوء التعامل معهم،وعدم فتح ابواب الصرف لهم إلا بعد العاشره صباحا وعدم مراعاة ظروفهم.

فاضطر الكثير منهم للوقوف بطوابير طويلة امام المحلات التي تم تحويلها لمكاتب لصرف المعاشات بعمارات اسكان «المشتل» بدسوق، بينما يضطر الكثير من السيدات والرجال المسنين والمرضي منهم للجلوس على الارض أو الأرصفة المجاوره لشبابيك وابواب الصرف وأشار البعض منهم إلى إن تلك العملية تتكرر شهرياً.