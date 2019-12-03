شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث على التوالي.. طوابير لأصحاب المعاشات بـ«دسوق» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يعاني المئات من اصحاب المعاشات بمركز ومدينة دسوق من سوء التعامل معهم،وعدم فتح ابواب الصرف لهم إلا بعد العاشره صباحا وعدم مراعاة ظروفهم.
فاضطر الكثير منهم للوقوف بطوابير طويلة امام المحلات التي تم تحويلها لمكاتب لصرف المعاشات بعمارات اسكان «المشتل» بدسوق، بينما يضطر الكثير من السيدات والرجال المسنين والمرضي منهم للجلوس على الارض أو الأرصفة المجاوره لشبابيك وابواب الصرف وأشار البعض منهم إلى إن تلك العملية تتكرر شهرياً.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثالث على التوالي.. طوابير لأصحاب المعاشات بـ«دسوق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.