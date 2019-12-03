شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحقق في تغطية وسائل الإعلام لحادث انتحار طالب الهندسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفحص لجان الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تغطية وسائل الإعلام لحادث انتحار شاب من أعلى برج القاهرة، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير حول تغطية وسائل الإعلام لحادث الشاب، يتضمن توصياتها حول المواقع التي نشرت فيديو الانتحار.

وسيعلن المجلس قراراته تجاه وسائل الإعلام التي نشرت فيديو الانتحار عقب انتهاء اللجنة من التحقيق ورصد كافة التغطيات الإعلامية، وكان قد تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من العاملين ببرج القاهرة يفيد بانتحار شاب مصري بعد قيامه بإلقاء نفسه من أعلى البرج.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين أن الشاب طالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان ويدعى نادر محمد جميل.