شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بدمياط (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى محافظة دمياط وذلك لافتتاح عدد من المشروعات التنموية منها مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط في حضور كبار المسؤولين في الدولة.
ويفتتح الرئيس أيضًا، عددًا من الوحدات السكنية ومركزًا للتعليم المدني، وفندق اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم في منطقة الدلتا.
حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
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