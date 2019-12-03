شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظة القليوبية لـ«المصري اليوم»: «لدينا تكليفات بملفات محددة» (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سمير محمد محمد حماد، نائب محافظ القليوبية الجديد، أن هناك تكليفات محددة بملفات محددة يجب التعامل معها بمنتهي السرعة خلال الفترة المقبلة.

واضاف خلال حواره لـ«المصري اليوم» انه علم بتكليف قبل أيام من أداء اليمين الدستورية، وكذلك التكليف بالمهام المطلوبة، مشددا على أن طموحه كبير خلال الفترة المقبلة.

وبالسؤال عن ما هي خطوات توليك المسئولية؟

اريد ان اعود خطوات للخلف قبل تولي المسئولية، حيث انني عضوا بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الدفعة الثالثة، وكررت بالفعاليات المصاحبة كمؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم، حيث شاركت في اللجنة المنظمة للمنتدى في نسخته الثانية، وكذلك في نموذج المحاكاة بمؤتمر الشباب .

وكيف جاء التكليف ؟

حقيقة الأمر لا اعلم كيف جاء التكليف، ولكن تلقيت اتصالا من مجلس الوزراء بعقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء قبل أداء اليمين الدستورية بأيام، حيث تم إبلاغنا بتكليف التعيين في المحافظات، وكذلك التكليفات والمهام المطلوبة، ثم جاءت بعد ذلك اجراءات أداء اليمين الدستورية.

وماذا تمثل لك تلك اللحظة ؟

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شعرت بسعادة بالغة لأن كل ما قمنا به في نموذج محاكاة الدولة المصرية وعرض الأفكار، جاء اليوم والفرصة لتنفيذها على أرض الواقع وكذلك تنفذها بنفسي.

كيف ترى تواجد اللواء عبدالحميد الهجان محافظا القليوبية ؟

في الحقيقة اعتبر نفسي سعيد الحظ لتواجد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان صاحب الخبرة وتوليه محافظة قنا لمدة ٦ سنوات، وكذلك استمرار الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ وهي من أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في منصبها ومشهود لها بالكفاءة، فهذا الأمر يعد إيجابيا بالنسبة لي .

هل التقيت المحافظ ..وماذا دار بينكما ؟

التقيت المحافظ خلال أداء اليمين الدستورية وكان لقاء أوليا تم تقديم التهنئة فيه، ثم تحدثنا هاتفيا وقمنا بأداء صلاة الجمعة في مسجد ببنها، وعقب ذلك التقينا المصلين وكان لقاء جماهيريا حيث استمعنا لمطالب المواطنين وفي اليوم التالي اجتماعنا مع قيادات المحافظة ونواب المحافظ ومدير الأمن ورؤساء الأحياء.

ماذا عن تكليفات الرئيس لكم ؟

لدينا تكليفات محددة بملفات محددة والتعامل معها بمنتهي السرعة، وهي استراتيجية بناء الإنسان المصري وملفات الصحة والتعليم والإصلاح الادارى والتعديات على أملاك الدولة والتعامل المباشر مع مشاكل المواطنين .

بالقطع.. تعبينك نائبا للمحافظ خطوة هل لديك طموح اكبر من ذلك ؟

بكل تاكيد الطموح يزداد ولدى طموح اكبر خلال الفترة المقبلة